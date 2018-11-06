Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды

06.11.2018 16:53



Основатель и совладелец компьютерной компании Microsoft, Билл Гейтс, представил на выставке в Китае концепт туалета, не требующего для своего функционирования воды, сообщают «Ведомости». Билл Гейтс сообщил, что за данной концепцией стоит будущее, так же как в 1970-х годах стояло за его молодой компанией «Microsoft». При помощи химикатов отходы жизнедеятельности человека будут перерабатываться в отдельном, специально предназначенном для этого контейнере. Поэтому для функционирования данного устройства не потребуется ни канализация, ни вода.