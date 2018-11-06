В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик

06.11.2018 16:28



В Московской области впервые был наложен штраф за заросшую борщевиком территорию, сообщает ТАСС. Компании «Юниор», в чьём владении находится заросший борщевиком участок, был выписан штраф в размере 400 тыс. рублей. Данный случай является первым, с момента принятия соответствующего закона. Площадь заросшего участка составляет 7 гектар. Подобный вид административной ответственности за произрастание сорных видов растений существует только в Московской области.