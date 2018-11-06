Госдума упростила получение льгот на услуги ЖКХ‍

06.11.2018 15:51



Госдумой единогласно был принят закон, упрощающий процесс получения льготных услуг ЖКХ, сообщает «Российская газета». Вышеназванный закон упраздняет «бюрократическую волокиту» в ходе получения льгот на ЖКХ услуги, тем самым, люди, кому положена какая-либо льгота, смогут гораздо быстрее получить необходимые документы, а не доказывать в бесчисленном количестве инстанций, к примеру, отсутствие долгов по коммунальным платежам. Теперь за проверку задолженностей будет отвечать отдельный государственный орган.