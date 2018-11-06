Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку

06.11.2018 15:29



Юрий Луценко, являющийся Генеральным прокурором Украины, уходит со своего поста, сообщает ТАСС. Об этом Луценко заявил на заседании Верховной Рады, а своё письменное заявление об отставке передаст лично в руки президента Украины – Петра Порошенко. Юрий Луценко заявил, что ему надоело безостановочное вмешательство различных политических сил в систему функционирования правоохранительных органов Украины, а также, он сообщил, что борьба за власть в стране осуществляется, по большей части, в области медиапространства. Генеральный прокурор своим поступком желает показать гражданам Украины то, что он не держится за власть, а хочет служить и работать на благо своей страны, в чем ему постоянно мешают.