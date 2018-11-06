В Татарстане задержан главарь группировки «Хизб ут-Тахрир»

06.11.2018 11:23



В Татарстане сотрудники ФСБ провели задержание одного из предполагаемых главарей ячеек группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещено в России), передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. В спецоперации, которая прошла в Азнакаевском и Бугульминском районах республики, участие также принимали сотрудники МВД и Росгвардии.

Сообщается, что в России задержанные проводили антиконституционную деятельность в соответствии с так называемой доктриной «Всемирного халифата», которая предполагает свержение законной власти.