Военные России используют уязвимость беспилотников США

06.11.2018 09:29



Военным России с каждым разом все лучше удается справляться с уничтожением беспилотников противника, передает Газета.ру со ссылкой на National Interest. Вместе с этим СМИ отмечает, что такая тенденция представляет для США проблему, поскольку американцы часто применяют БПЛА в ходе военных действий. Даже несмотря на то, что дроны ВВС США становятся более совершенными, им все равно приходится использовать радиосвязь, которую Россия и использует.