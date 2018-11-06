Макгрегор посмеялся над Мейвезером и его соперником

06.11.2018 10:01



Конор Макгрегор нашел очередной объект для надсмешек. В этот раз им оказался многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, а также его соперник кикбоксер из Японии Тенсин Нацукава, с которым он сразится 31 декабря. В своем аккаунте в социальной сети Макгрегор разместил фото, которое изображает Мейвезера с Нацукавой. Поводом для издевок ирландца стал внешний вид и наряд Флойда: Макгрегор сравнил бойцов с героями фильма «Час Пик».