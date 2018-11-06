Скандальную свердловскую чиновницу отстранили от должности

06.11.2018 11:52



Скандальную свердловскую чиновницу, директора областного департамента молодежной политики Ольгу Глацких отстранили от должности. Как передает ИА Regnum, соответствующее распоряжение было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сообщается, что она был отстранена на время служебной проверки. Напомним, что причиной для этого послужило ее провокационное высказывание во время круглого стола с представителями местной молодежи в Кировграде.