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Ученые разрабатывают жидкое топливо, которое может хранить энергию Солнца до 18 лет

06.11.2018 07:38
Ученые разрабатывают жидкое топливо, которое может хранить энергию Солнца до 18 лет

Независимо от того, насколько изобилует или возобновляется, солнечная энергия, по-прежнему нет дешевого и эффективного способа долгосрочного хранения данного типа энергии. Тем не менее, шведские ученые открыли интригующее новое решение данной проблемы, пишет ScienceAlert.

Ученые в Швеции разработали специализированную жидкость, называемую солнечным тепловым топливом, которая может хранить энергию солнца на протяжении более десяти лет.

«Солнечное тепловое топливо похоже на перезаряжаемую батарею, но вместо электричества вы вставляете солнечный свет и получаете тепло, спровоцированное по требованию», - пояснил инженер Джеффри Гроссман, работающий с этими материалами в Массачусетском технологическом институте.

Жидкость на самом деле является молекулой в жидкой форме, которую разработали ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции и уже более года работают над ее улучшением.

Эта молекула состоит из углерода, водорода и азота, и когда она попадает под солнечный свет, она делает что-то необычное: связи между ее атомами перегруппировываются и превращаются в новую энергию, называемую изомером.

Как добыча, попавшая в ловушку, энергия солнца, таким образом, захватывается между сильными химическими связями изомера, и она остается там, даже когда молекула остывает до комнатной температуры.

Когда требуется энергия - скажем, в ночное время или зимой - жидкость просто вытягивается через катализатор, который возвращает молекулу в ее первоначальную форму, высвобождая энергию в виде тепла.

«Энергия в этом изомере теперь может храниться до 18 лет», - говорит научный сотрудник наноматериалов Каспер Мот-Поульсен из Университета Чалмерса. «И когда мы приходим, чтобы добыть энергию и использовать ее, мы получаем увеличение тепла, которое больше, чем мы надеялись».

Прототип энергетической системы, размещенной на крыше здания университета, поставил новую жидкость на испытания, и, по мнению исследователей, результаты привлекли внимание многочисленных инвесторов .

«В последнее время мы сделали много важных достижений, и сегодня у нас есть система без выбросов, которая работает круглый год», - говорит Мот-Поульсен.

Но есть еще много возможностей для улучшения. При правильных манипуляциях исследователи думают, что они могут получить еще больше тепла из этой системы, по крайней мере, на 110 градусов по Цельсию (230 градусов по Фаренгейту).

«Нам осталось многое сделать, мы только что разработали систему. Теперь нам нужно обеспечить, чтобы все было оптимально спроектировано», - говорит Мот-Поульсен.

Если все пойдет так, как планировалось, Мот-Поульсен считает, что технология может быть доступна для коммерческого использования в течение 10 лет.

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