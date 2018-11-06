В России более чем в 30 раз увеличилось количество крылатых ракет

06.11.2018 06:51



Начиная с 2012 года, в российской армии многократно возросло количество высокоточного вооружения. Так, согласно данным ТК Звезда, количество высокоточных крылатых ракет возросло более чем в 30 раз, а число носителей наземного, морского и воздушного базирования выросло в 12 раз. Также, в российской армии увеличилось количество современных беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем, возможности разведки с помощью беспилотников увеличились более чем в 15 раз.