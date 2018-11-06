06.11.2018 06:33



Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о российской лунной программе. Так, согласно его словам, на Луне планируется создать полноценную базу, которая будет способствовать изучению земного спутника специальными роботами-аватарами, пишет РИА Новости. Естественно, данная база не будет обитаемой, космонавты будут только посещать ее. Однако, Рогозин не назвал конкретные сроки создания лунной базы. Известно, что первый пилотируемый полет на Луну российских космонавтов планируется совершить в 2030 году.