На снимках Марса обнаружено энергетическое существо
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фотографиях Красной планеты загадочное энергетическое существо. Рассматривая фото Национального аэрокосмического агентства, исследователь заметил некий светящийся объект, расположенный неподалеку от марсохода.
«Сначала я подумал, что это было отражение. Но каким образом, если в этот день небо на Марсе было пасмурным? Пасмурное небо? Да, у Марса есть облака и в этот день их было много. После я допустил, что это излучение гамма-диапазона, падающее на марсианскую поверхность. Однако на снимках, сделанных в разное время, объект по-прежнему был на виду», - сообщил уфолог.
По мнению Уоринга, объект-«существо» обладал собственным источником света и менял форму, о чем свидетельствуют фотографии NASA.
«Оно живое! Почему же NASA не произвело расследование? Может ученых остановили опасения в том, что сближение марсохода с неизвестным объектом может вызвать сбои и нарушения в работе аппарата или, более того, взять управление марсохода под свой контроль», – рассказал Скотт Уорринг.
Написать комментарий