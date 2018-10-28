Огромный зеленый НЛО над поверхностью Юпитера обнаружили пользователи Сети на снимках NASA

28.10.2018 01:09



В середине сентября Национальное аэрокосмическое агентство опубликовало видеозаписи со своего космического зонда Juno. Внимательные пользователи Интернет, исследуя кадры NASA, обнаружили вблизи поверхности Юпитера странный неопознанный объект.

В частности, владелец популярного YouTube канала «thirdphaseofmoon» разместил видео, в котором сделал увеличение снимков NASA, продемонстрировав наличие зеленой аномалии над поверхностью планеты-гиганта. Благодаря увеличению отчетливо виден зеленый объект с довольно резкими контурами и различиями в освещенности граней. Блогер со своим напарником комментирует видео и с удивлением отмечает, что вероятно это огромный космический корабль шириной в 160 миль (257 км).

Зрители оказались перед дилеммой. Часть из них согласилась с предположением о том, что это гигантский НЛО. Кто-то признался в бессилии выражать какие-либо предположения о природе объекта, так как это слишком странный кадр. Один из пользователей предположил: «Зеленый цвет объекту, скорее всего, придает ионизирующее излучение Юпитера. Заряженные высокоэнергетические частицы подсвечивают любой объект, будь то зонд или НЛО. Но в данном случае наблюдается отраженный от одной из граней зеленого объекта солнечный свет».

Американский астрофизик Карл Саган предположил, что жизнь на Юпитере может существовать в виде флоатеров - огромных форм, похожих на гигантские воздушные шары, парящие над раскаленными газами большой планеты.