Обозреватель CNN в прямом эфире назвала Трампа «расистской свиньей»

05.11.2018 14:51



Политический эксперт, в ходе телевизионных дебатов назвала президента США «расистской свиньей», сообщают «Известия». Анна Наварро в ходе прямого эфира на канале «CNN» не смогла сдержать своих эмоций при обсуждении миграционной политики Дональда Трампа и неоднократно назвала его расистом, затем «самым большим расистом в США», а в заключение «расистской свиньей». Она припомнила его высказывания касательно Мексиканских граждан, а также против всех латиноамериканцев. Она напомнила, что, по его словам, все мексиканские мигранты по большей части преступники и насильники и им не место в США.