Губернатор разберётся с чиновницей, заявившей о ненужности молодёжи

05.11.2018 14:36



Евгений Куйвашев, являющийся губернатором Свердловской области, дал свои комментарии по поводу слов директора регионального молодежного департамента, сообщает REGNUM. Он сообщил, что Ольга Глацких в ходе выступления в Кировграде , некорректно высказалась касательно государственной политики в вопросе молодежной политики. Он сообщил, что запросит полное видео выступления, после чего примет соответствующее решение относительно Глацких. Напоминаем, что в ходе общения с представителями молодежи в формате «круглого» стола, Глацких ответила на вопрос о нехватке финансов для развития спортивных площадок. Она ответила, что государство ничего не должно молодежи, а их родителей никто не заставлял рожать детей.