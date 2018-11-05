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Астрономы обнаружили одну из самых старых звезд во Вселенной

05.11.2018 11:40
Астрономы обнаружили одну из самых старых звезд во Вселенной

Хотя мы обычно ассоциируем эволюцию с жизнью, даже звезды, как правило, проходят через аналогичный процесс в разных поколениях. Первые звезды, которые сформировались после Большого взрыва, в основном состояли из легких элементов, а позже стали содержать более тяжелые металлы. Теперь астрономы идентифицировали одну из старейших звезд, когда-либо найденных, которая может происходить из второго поколения звезд, рожденных после Большого взрыва. Данная звезда находится относительно близко к Земле, что может означать, что наш галактический район намного старше, чем считалось ранее, пишет NewAtlas.

До недавнего времени было широко распространено мнение, что первые звезды уже давно мертвы, они сожгли свое топливо и взорвались. Но в последние годы астрономы идентифицировали около 25 «ультраметаллических бедных» звезд, которые являются одними из старейших, известных во вселенной, - но все они имели ту же массу, что и Солнце.

Недавно идентифицированная древняя звезда, названная 2MASS J18082002-5104378 B, намного меньше - ее масса составляет всего 14% от массы Солнца. Она также имеет самую низкую металличность любой известной звезды, содержащую примерно такую ​​же концентрацию, что и планета Меркурий. По мнению исследователей, это означает, что она, вероятно, происходит из всего лишь второго поколения звезд, рожденных после Большого взрыва. Для сравнения, Солнце, которое рождено примерно в 100 000 поколении от Большого взрыва, содержит столько же металла, сколько 14 Юпитеров.

«Выводы значительны, потому что впервые мы смогли показать прямые доказательства того, что очень древние звезды с низкой массой действительно существуют и могут выжить до сегодняшнего дня, не уничтожив самих себя», - говорит Эндрю Кейси из Университета Монаш в Австралии и один из авторов исследования.

Звезда, о которой идет речь, не самая старая звезда, о которой мы знаем. Но что особенно странно, так это то, что ее можно найти на «тонком диске» Млечного Пути, области галактики, которую мы сами называем домом. Это говорит о том, что эта часть Млечного Пути на целых три миллиарда лет старше, чем считалось ранее.

Исследователи говорят, что это открытие означает, что в будущем могут наблюдаться даже более старые звезды, в том числе, возможно, появление звезд из первого поколения, рожденных сразу после Большого взрыва.

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