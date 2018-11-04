Канадские врачи будут прописывать искусство для здоровья пациентов

04.11.2018 11:25



Нетрадиционная новая инициатива в Канаде скоро позволит врачам буквально прописывать искусство своим пациентам - предоставляя им свободный доступ к местному музею. Бродя по Монреальскому музею изящных искусств (MMFA), эти пациенты и их близкие смогут насладиться успокаивающими свойствами искусства, пишет ScienceAlert.

Инициатива является первой в своем роде в мире. И хотя вы, конечно же, не можете заменить традиционное лечение несколькими картинами, идея заключается в том, чтобы такие «рецепты» помогали текущему плану лечения человека.

Согласно новой программе, члены Ассоциации франкоязычных врачей в Канаде (MFdC) смогут предоставить до 50 рецептов для своих пациентов. Эти рецепты будут доступны для людей с широким спектром психических и физических заболеваний, и каждый из проходов позволит двум взрослым и двум несовершеннолетним бесплатно посетить музей.

«Предлагая бесплатный вход в безопасное, гостеприимное место, расслабляющий, оживляющий опыт, момент передышки и возможность укрепить связи с близкими, рецепты музея MMFA-MFdC способствуют благополучию и выздоровлению пациента», - объясняет пресс-релиз MMFA.

Это может сильно походить на маркетинговые усилия для музея (и, возможно, в этом есть элемент продвижения), но есть все больше свидетельств того, что отображение визуального искусства, особенно если оно изображает природу, может оказать положительное влияние на результаты в отношении здоровья.

В некотором смысле, преимущества взгляда на искусство кажутся немного похожими на физическую активность. Систематический обзор клинической арт-терапии показал, что визуальное искусство имеет существенное положительное влияние на депрессию, беспокойство, плохое настроение, травмы, стресс, способность справиться с ситуацией, и чувство собственного достоинства.

Подобные данные медленно набирают обороты в медицинском сообществе, делая художественные работы более приоритетными в больницах по всему миру.