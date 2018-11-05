Власти Индонезии раскрыли подробности крушения лайнера Lion Air

05.11.2018 11:10



Руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно сообщил, что специалисты проанализировали информацию с одного из черных ящиков пассажирского лайнера авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение у берегов острова Ява, пишет РБК. По их словам, информация о взрыве на борту самолета не соответствует действительности. Лайнер был разрушен при ударе о воду на большой скорости. Слова экспертов подтверждает и характер размещения обломков лайнера, которые находятся на расстоянии не более 500 м друг от друга.