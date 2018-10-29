На борту Boeing, который потерпел крушение в Индонезии, находились 189 человек

29.10.2018 09:32



В самолете Boeing 737, рухнувшем в море неподалеку острова Ява, было минимум мере 181 пассажир, передает Газета.ру со ссылкой на Jakarta Post. Издание пишет, что в лайнере было 189 человек, в том числе три ребенка и восемь членов экипажа.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о крушении Боинга, который направлялся из Джакарты в индонезийский Панкалпинанг. С радаров самолет пропал спустя 10 минут после взлета.