В НАТО рассказали о трудностях при военном конфликте с Россией

04.11.2018 09:01



Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс рассказал, какие проблемы ожидают альянс при возникновении военного конфликта с Россией, пишет РБК. Первая проблема связана с логистикой. Альянсу необходимо наметить пути, по которым военная техника сможет быстро передвигаться к зонам военных действий, а также починить старые железнодорожные пути ЕС и увеличить порты, которые будут использоваться для военных целей. Вторая проблема носит юридический характер, и связана с необходимостью получения разрешений от стран ЕС на пересечение военными государственных границ.