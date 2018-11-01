Российские бомбардировщики «встревожили» НАТО вовремя учений

01.11.2018 08:33



Во время учений «Единый трезубец» два российских бомбардировщика Ту-160 «встревожили» НАТО, о чем сообщает RT. В результате свои истребители была вынуждена поднять Великобритания, чтобы сопровождать наши самолеты.

До этого Минобороны РФ проинформировало о том, что два военных самолета провели десятичасовой плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Границы соседних государств, как подчеркивается, не нарушалось.