В московском метро запустили тематический поезд к юбилею МХТ имени Чехова‍

03.11.2018 11:10



На Замоскворецкой линии московского метрополитена будет ходить тематический поезд посвященный 120-летию Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, пишет ТАСС. Информация об этом поступила от представителя столичного метро. В ночь с пятницы на субботу прошла официальная презентация поезда на станции "Театральная". Также сообщается, что поезд будет ходить по своему маршруту до конца апреля следующего года.