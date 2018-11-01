В московском метро создадут новую билетную систему за 765 млн рублей

01.11.2018 07:08



Московский метрополитен планирует создать новую билетную систему, с помощью которой пассажир, через свой электронный кошелек, сможет не только оплатить проезд в метро и городском наземном транспорте с помощью карты "Тройка", но также произвести оплату парковки, поездки на такси, похода в музей, парк и другие центры культурного досуга. Предполагается, что на разработку данной системы будет выделено 765 млн. рублей.