Продолжающийся рост уровня моря увеличивает угрозу для объектов Всемирного наследия

02.11.2018 23:40



Новые исследования показывают, что повышение уровня моря в результате изменения климата поставит десятки объектов всемирного наследия в Средиземноморском регионе в категорию с повышенным риском наводнений и эрозийных угроз, с которыми сталкиваются многие из этих объектов, пишет Mongabay.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признала 1092 объектов культурного и природного наследия в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии с 1972 года. Почти 80% этих объектов являются культурными объектами всемирного наследия, «которые считаются выдающимися для человечества», по данным ЮНЕСКО.

Наводнение и эрозия берегов в связи с ростом уровня моря могут представлять угрозу для ряда таких важных для культуры мест. Авторы исследования пишут, что «большая часть культурных объектов Всемирного наследия находится в прибрежных районах, поскольку деятельность людей традиционно концентрируется в этих местах».

В предыдущих исследованиях были рассмотрены местные последствия стихийных бедствий, таких как оползни и речные наводнения, а также различные последствия изменения климата для отдельных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО без непосредственного учета изменения климата, и ни одно исследование не проводило конкретных оценок рисков прибрежного наводнения из-за штормовых нагонов или береговой эрозии из-за повышения уровня моря, отмечают авторы в исследовании.

Чтобы устранить этот пробел в знаниях, команда, возглавляемая исследователями в немецком Кильском университете, рассмотрела будущее 49 объектов культурного наследия в низменных прибрежных районах Средиземного моря - таких мест, как венецианская лагуна, Старый город Дубровника и руины Карфаген - под четырьмя различными сценариями повышения уровня моря. Чтобы оценить потенциальные риски для каждого из сайтов, исследовательская группа создала пространственную базу данных из 49 объектов всемирного наследия, которая включала местоположение и форму сайтов в дополнение к другой информации, такой как расстояние от береговой линии и был ли он расположен в городской или сельской местности.

«Используя эту базу данных и моделирование наводнений с учетом различных сценариев повышения уровня моря, мы смогли разработать индексы: индекс риска паводков и риск эрозии», - сказала ведущий автор Лена Рейман из Кильского университета.

Было обнаружено, что подавляющее большинство - 47 из изученных объектов всемирного наследия - находятся под угрозой в результате эрозии прибрежных районов или штормовых нагонов к концу века. В частности, было установлено, что 37 из этих объектов подвержены риску из-за 100-летнего наводнения или штормового нагона, а 42 из-за опасности эрозии в прибрежных районах. Было обнаружено, что только два из изученных объектов, Медина из Туниса и Ксантос-Летун, не подвергались ни одному из этих двух опасностей к 2100 году.

«Наше исследование показало, что 93% сайтов, подверженных риску из-за 100-летнего наводнения и 91% участков, подверженных риску эрозии прибрежных районов в рамках любого из четырех сценариев, уже находятся под угрозой в нынешних условиях, что подчеркивает актуальность адаптации в этих местах», - говорят Рейман и ее команда.

Риск для этих Средиземноморских объектов всемирного наследия будет только увеличиваться в течение 21-го века в зависимости от повышения уровня моря.