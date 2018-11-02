Россияне назвали главные символы, которые объединяют страну

02.11.2018 23:02



ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, какие символы, по их мнению, объединяют Россию, пишет РБК. Так, главной объединяющей песней страны, опрошенные назвали гимн РФ. Литературным символом, объединяющим страну, россияне считают "Войну и мир" Льва Толстого, а наиболее соответствующим характеру граждан России - литературный персонаж Илью Обломова. Самым важным историческим событием, по мнению россиян, является День Победы, главным блюдом страны - салат оливье, а кинокартиной - "Ирония судьбы, или С легким паром!". А главными символами России, по мнению опрошенных, являются народ, любовь к родине и патриотизм.