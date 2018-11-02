В УПЦ напомнили Константинополю, что его уже давно не существует

02.11.2018 20:38



Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич прокомментировал заявление Константинопольского патриархата о том, что на Украине больше не существует УПЦ Московского патриархата, пишет Интерфакс. Он заявил, что в УПЦ точно знают, что вот уже 565 лет, как Константинополя не существует, что является историческим фактом. Но, видимо, в самом патриархате, этого как-то не заметили. Также, он подчеркнул, что существование УПЦ не подлежит сомнению, а заявления Константинополя больше похожи на "канонический сюрреализм".