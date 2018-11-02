Двое пострадали в результате нападения неизвестного с мачете в Лондоне

02.11.2018 19:51



На штаб-квартиру Sony Music напал мужчина, вооруженный большим кухонным ножом, визуально напоминающий мачете, сообщают Известия. В результате нападения два человека получили ранения, разной степени тяжести. Мужчина действовал в одиночку, а правоохранители не связывают данное происшествие с террористическим актом. Мотивы нападавшего неизвестны, равно как и причины, побудившие его совершить этот ужасающий поступок. Месяцем ранее лондонская полиция задержала мужчину, вооруженного ножом, который напал на пассажиров лондонского метро. В ходе инцидента также пострадало два жителя.