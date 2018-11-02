Минздрав пояснил, как будут дорожать лекарства‍

02.11.2018 16:54



Ожидается подорожание ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) на величину в пределах 3%, сообщает «Российская Газета». Как пояснили в службе Минздрава России, производители ЖНВЛП имеют право один раз в год в период до 1 октября подать заявление на изменение зарегистрированной цены. На лекарства, не входящие в данный перечень препаратов, цены устанавливаются свободно, на усмотрение производителей и продавцов.