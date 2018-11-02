02.11.2018 16:40



Московский метрополитен подготавливает реформу транспортных карт «Тройка», а также планирует интегрировать данную систему в регионы, сообщает ТАСС. Карта «Тройка» станет персонализированной и будет привязана к аккаунту в личном кабинете пассажира. Появится возможность отслеживания своих расходов по проездной карте, а остаток денежных средств можно будет перенести на другую карту, аналогично банковским картам и счёту мобильного телефона.