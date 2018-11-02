Роскомнадзор начал процедуру взыскания штрафа с Google из-за ссылок

02.11.2018 15:46



Роскомнадзором были вызваны представители компании «Google» для составления административного штрафа, в связи с тем, что поисковый сервис «Google» выдает ссылки на сайты, содержащие запрещенный ведомством контент, сообщает РБК. Ранее компании было предложено подключится к государственной информационной службе и начать блокировать запрещенный контент, однако «Google» отказался. Напоминаем, что за данные поисковые запросы и ссылки на запрещенные сайты грозят компании штрафами, в размере 1-2% годового дохода.