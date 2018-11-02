Посол США в РФ заявил, что удивлен неуступчивостью россиян

02.11.2018 15:24



Джон Хантсман, посол США в России, удивлён, насколько россияне могут быть неуступчивыми в самых различных вопросах, сообщает ТАСС. На вопрос, что больше всего его удивляет в России, он ответил, с серьёзно помрачневшим лицом: «То какими неуступчивыми могут быть россияне, какими несговорчивыми они могут быть». Хантсман сообщил, что он по-прежнему руководствуется указаниями президента США Дональда Трампа, в вопросе налаживания отношений между США и Россией. С его слов, данному вопросу уделяется много времени и сил.