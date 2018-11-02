Власти Крыма опровергли невыплату компенсации пострадавшей в Керчи‍

02.11.2018 14:55



Крымские власти выплатили порядка 500 тыс. рублей Юрию Калиниченко, чья дочь пострадала в ходе атаки на Керченский колледж, сообщают РИА новости. Отец девушки вместе со своей дочерью находится в Москве, где ей оказывается передовая медицинская помощь. Юрий заявил, что открыл расчётный счет, как ему сказали в администрации Крыма, но денег так и не получил. Администрация Керчи, в свою очередь, заявила, что всем пострадавшим выплачены компенсации в полном объеме.