В Кремле с юмором отнеслись к словам Коломойского о списке санкций

02.11.2018 14:42



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с юмором прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского по поводу «невключения» его в список Российских контрсанкций, сообщает RT. Коломойский заявил, что не попал в санкционный список по той причине, что он уточнялся и согласовывался между Кремлем и администрацией Петра Порошенко. Также он заявил, что может назвать конкретных людей, работавших над редакцией данного списка с украинской стороны. Дмитрий Песков лишь посмеялся над данным заявлением.