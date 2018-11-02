В Уфе обыскали дома подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя

02.11.2018 14:20



Следователями Уфы были осуществлены мероприятия по обыску домов и рабочих кабинетов троих, уже бывших, начальников МВД, в отношении которых возбуждено уголовное дело об изнасиловании девушки-дознавателя, сообщают РИА новости. В данный момент выполняются следственные действия, поэтому подробности прошедших обысков не разглашаются, также, как и детали самого происшествия. Напоминаем, что в ночь на 30 октября тремя высокопоставленными сотрудниками МВД Уфы было совершено групповое изнасилование девушки-дознавателя. Девушка оказалась дочерью высокопоставленного силовика Башкортостана. На текущий момент обвиняемые уволены из рядов полиции, а следствие наращивает ход.