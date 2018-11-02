В России отменят автомобильный знак «Шипы»

02.11.2018 14:05



В России планируют отменить автомобильный знак «Шипы». Как сообщает «Коммерсант», соответствующий проект постановления, который отменяет обязательство размещать на автомобиле этот знак, уже прошел согласование со всеми профильными ведомствами. Данный документ уже внесли в правительство, где должно быть принято решение о его издании.

Когда именно можно будет отказаться от использования этого знака, пока не сообщается.