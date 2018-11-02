В Москве проходит акция в поддержку Кирилла Вышинского
В столице проходит акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Девиз митинга, который проходит около украинского посольства: «Дело шито белыми нитками».
Напомним, что Вышинский был задержан в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. В заключении он может провести до пятнадцати лет.
Сама акция поддержки была приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который в 2013 году был учрежден ООН.
Ранее свое разочарование решением Киева по делу Вышинского выразил представитель ОБСЕ.
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