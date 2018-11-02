ОБСЕ разочарованы решением Киева по делу Вышинского

02.11.2018 09:37



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир оказался весьма разочарован решением, которое принял украинский суд. Речь идет об арестованном руководителе сайта РИА Новости Кирилле Вышинском: его содержание под стражей было решено продлить уже в третий раз. Дезир обратился с призывом к киевским властям пересмотреть ситуацию.

«Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста», — потребовал представитель ОБСЕ.