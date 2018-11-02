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ОБСЕ разочарованы решением Киева по делу Вышинского

02.11.2018 09:37
ОБСЕ разочарованы решением Киева по делу Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир оказался весьма разочарован решением, которое принял украинский суд. Речь идет об арестованном руководителе сайта РИА Новости Кирилле Вышинском: его содержание под стражей было решено продлить уже в третий раз. Дезир обратился с призывом к киевским властям пересмотреть ситуацию.

«Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста», — потребовал представитель ОБСЕ.

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