Александр Хуг рассказал, когда "прекратятся страдания" жителей Донбасса

02.11.2018 06:31



Только в том случае, если все участники минских соглашений начнут их выполнять, жители Донбасса "перестанут страдать". Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил Александр Хуг, который ранее занимал должность заместителя главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, пишет газета Известия. Он отметил, что обе стороны, как Украина, так и ЛНР и ДНР нарушают минские договоренности, при этом постоянно обвиняя друг друга в их невыполнении.