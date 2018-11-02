Соловьев посоветовал Ефремову лично съездить в Крым

02.11.2018 06:16



Владимир Соловьев прокомментировал заявление актера Михаила Ефремова, которое он сделал выступая на украинском радио, назвав ситуацию, которая сложилась в России "имперским мороком", пишет Газета.ру. Соловьев посоветовал ему лично съездить в Крым, посмотреть и послушать, что говорят сами жители полуострова. Тем не менее он признал, что каждый человек имеет право на свое мнение. Ефремов считает так, а кто-то думает иначе.