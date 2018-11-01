Определились все участники четвертьфиналов Кубка России по футболу

01.11.2018 23:10



В настоящее время определены все участники четвертьфиналов Кубка России по футболу сезона-2018/19, пишет RT. Так, ими оказались следующие пары команд: «Локомотив» (Москва), который сыграет с «Рубином» (Казань), «Краснодар» и «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Москва) встретится с «Уралом» (Екатеринбург) и пара «Оренбург» — «Арсенал» (Тула). Команды сыграют по два матча: один дома и один выездной.