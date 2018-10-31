Приключения красноярской тыквы в Москве. Как "Енисей" обыгрывает "Локо"

31.10.2018 17:10



В ожидании матча 1/8 финала Олимпийского Кубка России, где встретятся красноярский «Енисей» и московский «Локомотив», красноярская команда выкладывает фотографии привезенной тыквы, в стилистике Хэллоуина, сообщает «Спорт Экспресс». На тыкве удобно расположилась шапка с символикой клуба, а запечатлена она во многих ключевых местах, таких как: самолет, стадион, аэропорт, отель, на совещании перед матчем и во многих других.