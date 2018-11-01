Михаил Ефремов рассказал о "фантомных болях" и "имперском мороке" России

01.11.2018 21:34



Актер Михаил Ефремов дал интервью украинскому радио "Новое Время", в котором заявил, что в России закончился коммунистический морок, а то, что в данное время происходит в стране, "это другой морок. Имперский. Это фантомные боли". Актер заявил, что "вытравил" из своей натуры все советское и надеется, что если что-то и осталось, то очень мало, пишет РИА Новости. Также, актер прокомментировал и ситуацию на Украине. По его словам, после майдана в стране ничего не изменилось. Он отметил тяжелую ситуацию в стране, но также подчеркнул, что Украина развивается.