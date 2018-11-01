Акционеры Совхоза имени Ленина подали к Грудинину иск на 1 млрд рублей

01.11.2018 21:12



Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» подали иск в отношении директора совхоза Павла Грудинина в Арбитражный суд Московской области, пишет РБК. Акционеры требуют взыскать с Грудинина 1 млрд рублей из-за совершенной сделки по передачи компании ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков. Ранее, Арбитражный суд признал ее недействительной. В такую сумму специалисты оценили убытки совхоза, полученные из-за проведения сделки, одобренной ее директором. В настоящее время иск пока не принят к производству.