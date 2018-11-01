Генри Кавилл впервые показался в образе Геральта из «Ведьмака»

01.11.2018 20:01



Генри Кавилл, актер, известный по роли «супермена», сыграет в сериале «Ведьмак», по мотивам одноименной серии романов, сообщает Газета.ру. Каналом «Netflix», который занимается съемками данной картины, был выложен короткий промо-ролик, в котором актер представлен в амплуа Геральта из Ривии. Пользователи сети отметили, что образ «ведьмака» уж как-то слишком «метросексуален» и немного не соответствует брутальному типажу героя из соответствующей игро-книго-вселенной.