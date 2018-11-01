Российская семья в среднем тратит на ЖКХ 5 тысяч рублей в месяц

01.11.2018 19:47



Подобные данные получены Сбербанком, в ходе исследований, с использованием собственных данных, а также данных Росстата, сообщают РИА новости. Среди общего объема расходов, коммунальные платежи составляют порядка 11%. Также, в данном исследовании указано, что около 80% счетов за «коммуналку» оплачиваются безналичным способом, так как это выгоднее, с точки зрения, что подобные расчеты дешевле «наличных».