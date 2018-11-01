В Свердловской области спасатели косили траву под снегом

01.11.2018 19:20



По заявлению руководства МЧС Свердловской области, это были плановые уборочные работы, сообщает REGNUM. Однако, по не подтвержденным данным, данные меры были предприняты, в связи с предполагаемым приездом начальства с проверкой. На «Youtube» выложили видеозапись, на которой сотрудники экстренной службы косят траву, которая сокрыта под первым снегом. Пресс-служба МЧС отрицает, что проведение данных работ, связано с приездом проверки.