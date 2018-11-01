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Минсвязь признало неэффективность блокировок в интернете‍

01.11.2018 17:45
Минсвязь признало неэффективность блокировок в интернете‍

Блокировка сайтов и контента зачастую оказывается неэффективной, так как пользователи запросто могут обойти блокировку, сообщает «Topspb.tv». Об этом заявил Алексей Волин, заместитель главы Министерства Связи, приведя в пример Китай, где продолжают функционировать «Whatsapp» и «Telegram», хотя на официальном уровне их запретили и заблокировали. На текущий момент Минсвязи России пытается наладить с Китаем сотрудничество в сфере медиапространства.

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