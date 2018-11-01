«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум

01.11.2018 17:28



Данный документ даст возможность оперативно и в кратчайшие сроки удалять пиратский аудио и видео контент, сообщает РБК. Под документом расписались представители таких компаний, как: «Яндекс», «Mail.ru», «Rambler», «Первый канал», «СТС Медиа» и другие. В течении трёх недель будет создан специальный реестр сайтов, содержащих пиратский контент. Управляющие интернет-порталами обязаны будет каждые 5 минут сверяться с данным реестром, а также в течении 6 часов удалять все поисковые ссылки, ведущие к пиратскому контенту.