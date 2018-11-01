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Оптическая иллюзия: сколько черных точек на серой сетке вы видите?

01.11.2018 17:08
Оптическая иллюзия: сколько черных точек на серой сетке вы видите?

Данная иллюзия имеет название «исчезновение Ninio» и демонстрирует то, как наш мозг компенсирует то, что он не может видеть. На рисунке изображено 12 черных точек, размещенных на серой сетке с белым фоном. При этом увидеть сразу все 12 точек, не представляется возможным.
Многие эксперты склоняются к мнению, что данная оптическая иллюзия представляет собой пример показывающий ограниченность нашего видения. Иллюзия была создана французским ученым Жаком Нинио и впервые описана в статье, опубликованной в 2000 году.
Если убрать серую сетку и оставить черные точки, то зритель легко сможет видеть все 12 черных точек одновременно. При добавлении сетки наше восприятие полностью меняется.
Когда вы сфокусируетесь на одной точке, вы заметите, что многие другие исчезли. Несколько соседних точек могут оставаться на сетке, но те, которые расположены дальше, сразу исчезают из зрительного восприятия.
Этот тест показывает, что большинство людей способно одновременно видеть до четырех точек.


«Когда белые диски в сцинтилляционной сетке уменьшаются по размеру и заполнены черным цветом, они, как правило, исчезают», - пояснил Нинио в своем исследовании.
«Наша визуальная система ленива», - сообщила Сусанна Мартинес-Конде, нейробиолог из Государственного университета Нью-Йорка.

Иллюзия представляет собой пример пределов нашего видения, другими словами наши возможности видеть ограничены определенным диапазоном, пишет dailymail.co.uk.

Пока никто не смог сразу увидеть все 12 точек. А сколько черных точек видите Вы?

100-летняя оптическая иллюзия может предсказать сколько вам лет - что вы видите?
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