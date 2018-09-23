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100-летняя оптическая иллюзия может предсказать сколько вам лет - что вы видите?

23.09.2018 23:59
100-летняя оптическая иллюзия может предсказать сколько вам лет - что вы видите?

То, как мы воспринимаем окружающий нас мир, может сильно зависеть от возраста.

Исследователи из университета Флиндерса и университета Южной Австралии считают, что лица, в частности, могут подвергаться «подсознательным смещениям», причем мозг полагается как на нервные процессы, так и на социальные факторы, чтобы распознавать других.

Используя оптическую иллюзию 1915 г. «Моя жена и моя свекровь», новое исследование ученых показало, что возраст может диктовать то, что мы видим двусмысленными фигурами.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Scientific Reports, пишет dailymail.co.uk.

В то время как молодые зрители, как правило, видели молодую даму середины 20-х гг., пожилые наблюдали женщину более зрелого возраста (от 60 лет и старше).

Исследователи отметили, что молодые и пожилые участники эксперимента оценивали возраст женщины на изображении в соответствии со своим возрастом.

«Хорошим примером влияния на подсознательное восприятие является влияние социальных и внешних групп. Социальная группа - это совокупность людей, с которыми человек идентифицируется как член, тогда как внешняя группа находится за пределами своей личности».

Чтобы выяснить, как влияют на восприятие лиц социальные факторы, такие как собственные возрастные группы, исследователи использовали онлайн-краудсорсинговую платформу «Mechanical Turk» для отбора 666 участников эксперимента в возрасте старше 18 лет.

Участникам было показано краткое представление об оптической иллюзии - бистабильное изображение, которое, по-видимому, с некоторых точек зрения показывает молодую женщину с отвернутым лицом, а у других - профиль пожилой женщины в платке.

Изображение отображалось только на 0,5 секунды, а затем участникам задавали вопросы об увиденном образе. В конце их попросили оценить возраст женщины в образе.

Результаты показали, что зритель зачастую видел женщину, которая по существу отражала его собственный возраст.

«Младшие и старшие участники оценивали возраст образа как младшего и старшего, соответственно», - отметили исследователи.

Молодая дама или пожилая. Эксперимент

В левой части фото черным цветом выделяют молодую женщину, которая, кажется, смотрит в сторону от зрителя. Справа - черты, выделенные белым, показывают пожилую женщину с большим носом и направленным вниз подбородком и шарфом на голове.

По данным исследователей, результаты показывают, что разные социальные возрастные группы по-разному влияют на восприятие лиц. Данный «механизм» восприятия срабатывает на подсознательном уровне, практически мгновенно.

«Влияние возраста наблюдателя на предполагаемый возраст женщины согласуется с принадлежностью к социальным группам собственного возраста», - объясняют исследователи.

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